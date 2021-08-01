Harness-hall.com

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Интернет-магазин по продаже кожаных изделий на територии СНГ.
Был выполнен на Yii2+ framework.
Необходимо было создать проект, который будет соответствовать определенным требованиям безопасности:
1) Убрать возможность XSS атак
2) Безопасные формы
3) Возможность оплаты товара без рисков для покупателя.
Изначально данный проект был разработан на CMS Wordpress и постоянно подвергался множеству атак со стороны конкурентом. Было принято решения с нуля собрать интернет-магазин для клиента. Благодаря возможностям Yii2+ framework были максимально исключены все возможности для атак. Проект остается на постоянной поддержке нашей студии.