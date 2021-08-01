Harness-hall.com

Интернет-магазин по продаже кожаных изделий на територии СНГ.

Был выполнен на Yii2+ framework.

Необходимо было создать проект, который будет соответствовать определенным требованиям безопасности:

1) Убрать возможность XSS атак

2) Безопасные формы

3) Возможность оплаты товара без рисков для покупателя.

Изначально данный проект был разработан на CMS Wordpress и постоянно подвергался множеству атак со стороны конкурентом. Было принято решения с нуля собрать интернет-магазин для клиента. Благодаря возможностям Yii2+ framework были максимально исключены все возможности для атак. Проект остается на постоянной поддержке нашей студии.