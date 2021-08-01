Profoborud.com

Проф Оборуд™ Интернет-магазин профессионального пищевого оборудования для сегмента HoReCa

Интернет-магазин на CMS Opencart прибыл к нам с техническими проблемами и доработками. Так же необходимо было разработать и доработать ряд функционала. С радостью помогли клиенту и постоянно поддерживаем.

Клиент находиться на стадии реализации нового проекта на Yii2+ framework что позволит максимально расширить возможности seo оптимизации для сайта и его продвижения.