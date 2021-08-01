Profoborud.com

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Проф Оборуд™ Интернет-магазин профессионального пищевого оборудования для сегмента HoReCa
Интернет-магазин на CMS Opencart прибыл к нам с техническими проблемами и доработками. Так же необходимо было разработать и доработать ряд функционала. С радостью помогли клиенту и постоянно поддерживаем.
Клиент находиться на стадии реализации нового проекта на Yii2+ framework что позволит максимально расширить возможности seo оптимизации для сайта и его продвижения.