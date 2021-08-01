Zlatovlaska.com.ua

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О проекте: Интернет-магазин занимается продажей бижутерии. Находиться в г.Киев.
Дедлайн: 13 дней.
CMS : Opencart
Статус: Завершенное сотрудничество
Работы: Разработка дизайна, вёрстка, интеграция на платформу, интеграция с CRM-системой, landing page, доработка корзины и карточки товара.