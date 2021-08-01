Zlatovlaska.com.ua

О проекте: Интернет-магазин занимается продажей бижутерии. Находиться в г.Киев.

Дедлайн: 13 дней.

CMS : Opencart

Статус: Завершенное сотрудничество

Работы: Разработка дизайна, вёрстка, интеграция на платформу, интеграция с CRM-системой, landing page, доработка корзины и карточки товара.