Craft-bar-altbier.com.ua

Интернет-магазин крафтового пива и вкусной кухни в Харькове.

Был выполнен на Yii2+ framework.

Проект разработан для сети ресторанов по всей Украине. Занимаются продажей крафтового пива имеют собственную пивоварню.

Заказчик выставил ряд требований для того, чтобы интернет-магазин был уникальным в своем роде. С радостью помогли и реализовали список функционала :

1) Возможность добавлять более 2 000 + товаров

2) Возможность парсинга товаров

3) Регистрация и авторизация через отправку смс на мобильный номер

4) Личный кабинет

5) Поиск с подсказками

6) Ярлыки для товара

7) Всплывающая корзина с подсчетом стоимости товара «налету»

8) Пересчет стоимости товара в карточка товара «налету»

На реализацию ушло – 30 дней.

Бюджет проекта – 45 000 грн / 1 400 $