Craft-bar-altbier.com.ua

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Интернет-магазин крафтового пива и вкусной кухни в Харькове.
Был выполнен на Yii2+ framework.
Проект разработан для сети ресторанов по всей Украине. Занимаются продажей крафтового пива имеют собственную пивоварню.
Заказчик выставил ряд требований для того, чтобы интернет-магазин был уникальным в своем роде. С радостью помогли и реализовали список функционала :
1) Возможность добавлять более 2 000 + товаров
2) Возможность парсинга товаров
3) Регистрация и авторизация через отправку смс на мобильный номер
4) Личный кабинет
5) Поиск с подсказками
6) Ярлыки для товара
7) Всплывающая корзина с подсчетом стоимости товара «налету»
8) Пересчет стоимости товара в карточка товара «налету»
На реализацию ушло – 30 дней.
Бюджет проекта – 45 000 грн / 1 400 $