Goodwine.com.ua

Good Wine - интернет магазин вина и крепких напитков

Учитывая объемы продаж и масштаб данного магазина нашей команде пришлось задуматься о выборе необходимой платформы для посадки сайта. Пока наши дизайнеры разрабатывали дизайн и логотип для компании мы занялись поисками. Безусловно нашей позицией был выбор фреймворка для данного сайта. Но у клиента были сомнения из-за удобства админ панели так как заполняют менеджеры.

По итогу была разработана первым делом backend часть для проекта которая была предоставлена заказчику, и он согласился с удобством. К тому же был доработан ряд автоматизированных продуктов для наполнения и поддержания актуальности товара на сайте. Во всем этом основной мы взяли Yii2+ framework. И опыт использования и успеха данного проекта в который раз подтвердил правильность нашего выбора. А теперь давайте о функциональности проекта:

1) 40 000 + позиций товара

2) Оптимизация под 90% google pagespeed

3) Минимальные нагрузки на хостинг клиент

4) Более 500 + пользователей в день

5) Уникальный дизайн

6) Возможность детального подбора товара с помощью фильтраций

7) Автоматизация импорта и экспорта с помощью 1с + crud

8) Вариативные товары

9) Вариации цен для оптовых и обычных покупателей.

Данный проект по-прежнему находиться на поддержке нашей веб-студии. Мы рады наполнять его все большим функциональном и гордимся им.