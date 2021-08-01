Интернет-магазин отопительного оборудования Espo.com.ua.

Разработка интернет-магазина на платформе CMS Opencart. Внедрение дизайна, разработанного сторонним дизайнером. Применение основных новшеств в web разработке и модулей, которые позволяют работать сайту на протяжении уже 7 лет.

Данный проект находиться на постоянной поддержке. Периодически внедряя новые решения по дизайну.

Так же был надстроен VPS сервер и доработана база данных под требования параметров товаров в магазине.