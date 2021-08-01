Loveyou.ua

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
О проекте:
Торговая марка Love You, производящая постельное бельё, представлена на украинском рынке достаточно широко. Коллекция постельного белья Love You отличается богатой палитрой красок в сочетании с высоким качеством текстиля и оригинальностью исполнения. В Интернет-магазине можно купить постельное бельё Love You из натуральных тканей – сатина, жаккарда, шёлка, бельё с изысканной вышивкой и кружевами, а также детское постельное бельё.
Дедлайн: 15 дней.
CMS: Opencart
Статус: На поддержке.
Работы: Разработка