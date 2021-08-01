Интернет-магазин по продаже платков take2best.com

Во время сотрудничества был реализован новый дизайн. Сайт работает на CMS Opencart. Объемы работы позволяют свободно находиться на данной платформе.

Так же были разработаны и интегрированные фильтра товаров. Карточка товара и категории так же требовали расширения функционала.

Сайт оптимизирован под Google pagespeed и w3c validator.

Сроки реализации – 10 дней

Стоимость – 7000 грн