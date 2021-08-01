Bookovka.ua

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Интернет-магазин книг bookovka.com
Разработан с нуля на Prestashop. Реализованы решения по ускорения и оптимизации сайта под сервисы w3c validator и google pageespeed.
За время сотрудничество были реализованы интеграция с 1С и CRM системой, доработана и упрощена корзина и добавлена онлайн оплата.