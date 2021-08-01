Интернет-магазин по продаже apple техники и аксессуаров Mycube.com.ua в Харькове.

Был выполнен на Yii2+ framework.

Интернет-магазин находиться на нашей постоянной поддержке. Изначально обратился к нам с целью правок на Wordpress. Позже принято решение создать интернет-магазин с нуля так как на wp дальнейшее расширение функционала не представлялось возможным. Благодаря данному решению новенький интернет-магазин с уникальным дизайном радует не только своего владельца а и покупателей.

Давайте немного о функциональности данного интернет-магазина:

1) Мультиязычность и мультивалютность

2) Вариативность товара по параметрам

3) Mega menu

4) Калькуляторы trade in и оценки ремонта товара

5) Личные кабинеты

6) Бонусные программы для пользователей

7) Instagram widget

8) Виджет чата поддержки на сайте

9) Возможности добавление товара в избранное и получения на него скидки

10) Регистрация и подтверждение заказа через смс

11) Привязка к курсу доллара всех цен на сайте (благодаря этому нет необходимости менять все цены у товаров и вариациях, достаточно лишь изменить значение курса доллара)

12) Возможность покупки товара в кредит и калькуляторы для этого.

13) Абсолютно все возможности для заполнения и продвижения seo

14) Поиск товара

15) Импорт/экспорт товара через Excel

И это только всего несколько возможности функционала.

На проект ушло – море здоровья и нервов.