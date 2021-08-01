Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-магазин по продаже apple техники и аксессуаров Mycube.com.ua в Харькове.
Был выполнен на Yii2+ framework.
Интернет-магазин находиться на нашей постоянной поддержке. Изначально обратился к нам с целью правок на Wordpress. Позже принято решение создать интернет-магазин с нуля так как на wp дальнейшее расширение функционала не представлялось возможным. Благодаря данному решению новенький интернет-магазин с уникальным дизайном радует не только своего владельца а и покупателей.
Давайте немного о функциональности данного интернет-магазина:
1) Мультиязычность и мультивалютность
2) Вариативность товара по параметрам
3) Mega menu
4) Калькуляторы trade in и оценки ремонта товара
5) Личные кабинеты
6) Бонусные программы для пользователей
7) Instagram widget
8) Виджет чата поддержки на сайте
9) Возможности добавление товара в избранное и получения на него скидки
10) Регистрация и подтверждение заказа через смс
11) Привязка к курсу доллара всех цен на сайте (благодаря этому нет необходимости менять все цены у товаров и вариациях, достаточно лишь изменить значение курса доллара)
12) Возможность покупки товара в кредит и калькуляторы для этого.
13) Абсолютно все возможности для заполнения и продвижения seo
14) Поиск товара
15) Импорт/экспорт товара через Excel
И это только всего несколько возможности функционала.
На проект ушло – море здоровья и нервов.