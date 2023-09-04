Artist NFT
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4 месяца назад
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GitHub: https://vloienko.github.io/artistNFT/
Опис:
Проект створенний в цілях навчання та саморозвитку. Був розроблений в команді з двох людей. Практика навичок роботи в команді, верстка та розбиття сайту на компоненти, реалізація адмінки за допомогою Strapi та DigitalOcean.