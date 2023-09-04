Artist NFT

GitHub: https://vloienko.github.io/artistNFT/

Опис:

Проект створенний в цілях навчання та саморозвитку. Був розроблений в команді з двох людей. Практика навичок роботи в команді, верстка та розбиття сайту на компоненти, реалізація адмінки за допомогою Strapi та DigitalOcean.