Artist NFT

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Добавлена
4 месяца назад
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GitHub: https://vloienko.github.io/artistNFT/

Опис:

Проект створенний в цілях навчання та саморозвитку. Був розроблений в команді з двох людей. Практика навичок роботи в команді, верстка та розбиття сайту на компоненти, реалізація адмінки за допомогою Strapi та DigitalOcean.