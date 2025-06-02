Boksmed

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Boksmed — это интернет-магазин медицинского оборудования с полным циклом онлайн-продаж. Разработан на Next.js (App Router) с использованием TypeScript.

Ключевые возможности:

  • 📦 Каталог оборудования с фильтрацией, поиском и отзывами.

  • 💳 Интеграция с ЮKassa для приема платежей.

  • 🚛 Автоматический расчет доставки через API логистики.

  • 👨‍⚕️ Админ-панель для управления контентом и заказами.

🛠️ Технологический стек

Frontend

  • Next.js 14 (App Router)

  • TypeScript

  • Zustand (глобальное состояние)

  • Чистый CSS (без CSS-фреймворков)

Backend

  • Next.js API Routes

  • Drizzle ORM (работа с базой данных)

  • Neon (PostgreSQL-совместимая Serverless БД)

  • API ЮKassa (платежи)

🔥 Ключевые особенности

🏥 Пользовательская часть

  • 🔍 Поиск и фильтрация по характеристикам оборудования

  • ⭐ Система оценок и отзывов

  • 🛒 Корзина с расчетом доставки

  • 💰 Оплата через ЮKassa

  • 📦 Отслеживание заказов по трек-номеру

👨‍⚕️ Админ-панель

  • 🩺 Управление медицинским оборудованием

  • 📊 Контроль остатков на складе

  • 📦 Управление заказами

  • 📢 Публикация новостей

⚙️ Backend-логика

  • База данных:

    • Используется Neon (Serverless PostgreSQL)

    • Drizzle ORM для типизированных запросов

    • Схемы для товаров, заказов, пользователей

  • Платежи:

    • Интеграция с ЮKassa API

    • Webhook для подтверждения платежей

    • Автоматическое обновление остатков

  • Доставка:

    • Расчет стоимости через внешнее API

    • Учет расположения склада