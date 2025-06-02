Boksmed — это интернет-магазин медицинского оборудования с полным циклом онлайн-продаж. Разработан на Next.js (App Router) с использованием TypeScript.

Ключевые возможности:

📦 Каталог оборудования с фильтрацией, поиском и отзывами.

💳 Интеграция с ЮKassa для приема платежей.

🚛 Автоматический расчет доставки через API логистики.

👨‍⚕️ Админ-панель для управления контентом и заказами.

🛠️ Технологический стек

Frontend

Next.js 14 (App Router)

TypeScript

Zustand (глобальное состояние)

Чистый CSS (без CSS-фреймворков)

Backend

Next.js API Routes

Drizzle ORM (работа с базой данных)

Neon (PostgreSQL-совместимая Serverless БД)

API ЮKassa (платежи)

🔥 Ключевые особенности

🏥 Пользовательская часть

🔍 Поиск и фильтрация по характеристикам оборудования

⭐ Система оценок и отзывов

🛒 Корзина с расчетом доставки

💰 Оплата через ЮKassa

📦 Отслеживание заказов по трек-номеру

👨‍⚕️ Админ-панель

🩺 Управление медицинским оборудованием

📊 Контроль остатков на складе

📦 Управление заказами

📢 Публикация новостей

⚙️ Backend-логика