Boksmed — это интернет-магазин медицинского оборудования с полным циклом онлайн-продаж. Разработан на Next.js (App Router) с использованием TypeScript.
Ключевые возможности:
📦 Каталог оборудования с фильтрацией, поиском и отзывами.
💳 Интеграция с ЮKassa для приема платежей.
🚛 Автоматический расчет доставки через API логистики.
👨⚕️ Админ-панель для управления контентом и заказами.
🛠️ Технологический стек
Frontend
Next.js 14 (App Router)
TypeScript
Zustand (глобальное состояние)
Чистый CSS (без CSS-фреймворков)
Backend
Next.js API Routes
Drizzle ORM (работа с базой данных)
Neon (PostgreSQL-совместимая Serverless БД)
API ЮKassa (платежи)
🔥 Ключевые особенности
🏥 Пользовательская часть
🔍 Поиск и фильтрация по характеристикам оборудования
⭐ Система оценок и отзывов
🛒 Корзина с расчетом доставки
💰 Оплата через ЮKassa
📦 Отслеживание заказов по трек-номеру
👨⚕️ Админ-панель
🩺 Управление медицинским оборудованием
📊 Контроль остатков на складе
📦 Управление заказами
📢 Публикация новостей
⚙️ Backend-логика
База данных:
Используется Neon (Serverless PostgreSQL)
Drizzle ORM для типизированных запросов
Схемы для товаров, заказов, пользователей
Платежи:
Интеграция с ЮKassa API
Webhook для подтверждения платежей
Автоматическое обновление остатков
Доставка:
Расчет стоимости через внешнее API
Учет расположения склада