Доработка интернет магазина
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В процессе работы было внесено множество изменений в код магазина, для получения следующего функционала
- Полноценная работа с брендами.
- Поиск товара по категории / бренду / разрмеру (в фильтре вверху страницы)
- Нормальная работа со складом, с учетом размеров (проводилась только модификация)
- Отправка всех почтовых сообщений как Multipart/Alternative, что позволяет раздельно управлять внешним видом сообщений там, где есть поддержка HTML и где ее нет
- Управление сообщениями с возможностью добавлять/удалять и т.д.
- Отправка выбранного сообщения при изменении статуса заказа (на каждый статус можно выбрать сообщение)
- Возможность установить aux страницу вместо категории. При входе в категорию показывается страница
- ЧПУ в категориях, брендах и товарах
- Дисконтная система. Накопительные скидки, скидки по купонам (на сумму, на процент, на бесплатную доставку) - с наворотами.