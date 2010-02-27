Доработка интернет магазина

http://70sale.ru/

В процессе работы было внесено множество изменений в код магазина, для получения следующего функционала

- Полноценная работа с брендами.

- Поиск товара по категории / бренду / разрмеру (в фильтре вверху страницы)

- Нормальная работа со складом, с учетом размеров (проводилась только модификация)

- Отправка всех почтовых сообщений как Multipart/Alternative, что позволяет раздельно управлять внешним видом сообщений там, где есть поддержка HTML и где ее нет

- Управление сообщениями с возможностью добавлять/удалять и т.д.

- Отправка выбранного сообщения при изменении статуса заказа (на каждый статус можно выбрать сообщение)

- Возможность установить aux страницу вместо категории. При входе в категорию показывается страница

- ЧПУ в категориях, брендах и товарах

- Дисконтная система. Накопительные скидки, скидки по купонам (на сумму, на процент, на бесплатную доставку) - с наворотами.