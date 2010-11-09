Метапоиск электронных компонентов

Система поиска электронных компонентов по нескольким удаленным серверам при помощи их поисковых движков. Система модульная, распределенная. Каждый новый сайт-источник - отдельный модуль. Центральный сервер производит поиск, кэширует результаты запросов. Удаленные клиенты без БД отправляют запросы на этот сервер, получают результаты, вычисляют цену с учетом добавки процентов к стоимости различных источников, показывают результаты пользователю, отправляют запрос о заказе менеджеру.

Работа реализована с использованием AJAX, в процессе запроса страница не обновляется, результаты пользователь получает тут же, индикатор количества найденных результатов и указание процесса поиска в процентах "оживляет" страницу, дает понять что система работает. Количество поисковых модулей не ограничено, количество саттелитов/клиентов не ограничено.