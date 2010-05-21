Сайт Губернатора Псковской области Андрея Турчака

http://turchak.ru/

Мной полностью с нуля написаны движок и я все это дело верстал. Дизайн Андрея Шматова, управлял процессом Кирилл Никифоров.

Сроки были сжатыми, все делалось в спешке и с большим напрягом. В итоге довольно много осталось неприятных моментов в работе которые, увы, устранить времени не было. Так что косяки есть и они известны, но возможности сделать лучше просто не было. Что сделано:

- Регистрация с двухступенчатой верификацией - по электронной почте и СМС. Смена номера телефона с повторной верификацией телефона, смена имени с ручным подтверждением администратором

- Управление пользователями по группам - все особенности отображения чиновников (лента вверху, вид комментариев) заданы именно группе. Права на управление различными разделами сайта - также по группе, возможность запретить доступ пользователю в раздел

- 4 практически идентичных раздела для размещения проблем, вопросов, предложений и ведения блога губернатора. В блог посты стягиваются из ЖЖ автоматом

- Прикрепление к постам документов/картинок. Загрузка с прогрессбаром (без flash), ресайз картинок, ограничение по типам, по размеру уже на этапе загрузки

- Древовидные комментарии с добавлением через AJAX - разделение комментариев по виду на комментарии от чиновников и от обычных пользователей

- Голосование (AJAX), с возможностью прикрепления голосования к теме, вывода на главную

- RSS, уведомление об ответах на комментарии по почте