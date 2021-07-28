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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработка интернет-магазина на Prestashop
- доработка шаблона;
- установка/доработка модулей;
- установка/доработка плагинов;
- доработка логики сайта;
- доработка внешнего вида;
- настройка/интеграция xml-импорта товаров;
- другая мелкая доработка;
- SEO-оптимизация;
- Оптимизация под Google Page Speed;