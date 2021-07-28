Доработка интернет-магазина на Prestashop

Добавлена
2 года назад
28 просмотров
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Доработка интернет-магазина на Prestashop

- доработка шаблона;

- установка/доработка модулей;

- установка/доработка плагинов;

- доработка логики сайта;

- доработка внешнего вида;

- настройка/интеграция xml-импорта товаров;

- другая мелкая доработка;

- SEO-оптимизация;

- Оптимизация под Google Page Speed;