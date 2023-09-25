Интернет магазин.

Интернет-магазины
Добавлена
3 месяца назад
3 просмотра
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Интернет магазин.

  • Добавление товара через админ панель.

  • Оформление заказа.

  • Возможность распечатки заказа в выбраном формате (cvs, txt).

  • Возможность добавление купона через админ панель и активация купона во время оформления заказа для скидки.

  • Пагинация.

  • Проверка капчей, во время оформление заказа.

  • Фильтрация товара по выбраным параметрам.

  • Поиск товара или блога.

  • Возможность добавления блога.

  • Регистрация и авторизация пользователей.

Code - https://github.com/MSDipper/shop

Deploy - https://github.com/MSDipper/shop#%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0

My Git - https://github.com/MSDipper