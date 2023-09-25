Интернет магазин.
Интернет-магазины
Добавлена3 просмотра
3 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет магазин.
Добавление товара через админ панель.
Оформление заказа.
Возможность распечатки заказа в выбраном формате (cvs, txt).
Возможность добавление купона через админ панель и активация купона во время оформления заказа для скидки.
Пагинация.
Проверка капчей, во время оформление заказа.
Фильтрация товара по выбраным параметрам.
Поиск товара или блога.
Возможность добавления блога.
Регистрация и авторизация пользователей.
Code - https://github.com/MSDipper/shop
Deploy - https://github.com/MSDipper/shop#%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
My Git - https://github.com/MSDipper