Лендинг магазина по продаже смарт-часов.

HTML-верстка
Добавлена
3 месяца назад
нет просмотров
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Лендинг магазина по продаже смарт-часов.


Сделан с использованием HTML/CSS/JS.

Demo- https://msdipper.github.io/watch/

Code - https://github.com/MSDipper/watch/

My Git - https://github.com/MSDipper