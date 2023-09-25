Лендинг магазина по продаже смарт-часов.
HTML-верстка
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Лендинг магазина по продаже смарт-часов.
Сделан с использованием HTML/CSS/JS.
Demo- https://msdipper.github.io/watch/
Code - https://github.com/MSDipper/watch/
My Git - https://github.com/MSDipper