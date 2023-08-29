Интернет-магазин client - Java Script, server - Mongo DB

Интернет-магазины
Добавлена
4 месяца назад
1 просмотр
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(Корзина товаров, появляющаяся сбоку, добавление товаров не больше, чем на складе, удаление, авто-подсчет количества и стоимости, фильтр по категориям, поиск по названию, переход на страницу товара, анимация);