Интернет-магазин детских товаров

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Создание современного дизайна с упором на детские оттенки. Разработка сложного функционала интернет-магазина с возможностью в дальнейшем расширять интересующие части сайта. Разработка адаптивной мобильной версии сайта. Нестандартные решения, позволяющие увеличить скорость загрузки сайта. Постоянная поддержка и увеличение производительности сайта.