Интернет-магазин детских товаров

Создание современного дизайна с упором на детские оттенки. Разработка сложного функционала интернет-магазина с возможностью в дальнейшем расширять интересующие части сайта. Разработка адаптивной мобильной версии сайта. Нестандартные решения, позволяющие увеличить скорость загрузки сайта. Постоянная поддержка и увеличение производительности сайта.