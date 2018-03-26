Интернет-магазин электроники: SmаrtStоrеs

Разработка стилистического дизайна магазина, подходящего под современные требования простоты и комфорта использования. Быстрая и удобная мобильная версия магазина. Широкий функционал основной части магазина. Продвижение магазина в интернете и постоянное развитие функционала. Интеграция с 1с. Подключение различных платежных систем и служб доставки. Техническая и информационная поддержка магазина.