Интернет-магазин для кондитеров CHOCO BROWNIE

https://chocobrownie.ru/

Сайт, который на тестовом режиме в первый месяц принес клиентке 121 заказ и + 208 000 р к прибыли,

а через 4 месяца 1.4 млн

Зимой ко мне обратилась Светлана с просьбой сделать интернет-магазин для ее

кондитерского магазина CHOCO BROWNIE

Передо мной стояла такая задача: создать интернет-магазин на 2000 товаров с корзиной

и удобной CRM системой для обработки заказов

Для начала я проанализировала сайты конкурентов Светланы и посмотрела на то,

насколько они удобны в использовании. Какие-то идеи взяли себе, какие-то придумали на основе

конкурентов

Далее составили ТЗ ( техническое задание и приступили к прототипу и дизайн макету будущего сайта.

Дизайн был основан на фирменных цветах магазина Светланы : мятном и светло-сером. Логотип уже имелся

Все товары у Светланы хранились в программе 1С, поэтому первым делом мы сделали интеграцию сайта с этой

программой, чтобы все товары сразу перенеслись во внутренний каталог.

После началась верстка главной страницы сайта, которая состояла из 6 блоков.

После верстки главной страницы клиентка прислала изображения для товаров, т.к из программы 1С товары

перенеслись без фотографий

Далее я верстала отдельные страницы для всех разделов и подразделов в каталоге и одновременно добавляла

изображения для товаров

Когда сайт был полностью сверстан и адаптирован под все устройства, на него были добавлены все товары и привязаны ссылками к нужным разделам, я приступила к подключению всех нужных настроек для сайта , а именно : домена, SSL сертификата, корзины и CRM системы.

После подключения всех настроек, сайт тестировался с разных устройств и был передан Светлане на созданный аккаунт,

который она сразу оплатила на год

Светлана хотела самостоятельно анализировать статистику сайта, управлять CRM системой и редактировать товары,

поэтому мы выслали для нее подробную инструкцию со скриншотами по пользованию сайтом

Далее мы запустили сайт на тестовом режиме и в первый месяц он принес клиентке 121 заявку и +208 000 к прибыли