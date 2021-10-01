Интернет-магазин для кондитеров CHOCO BROWNIE

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт, который на тестовом режиме в первый месяц принес клиентке 121 заказ и + 208 000 р к прибыли,
а через 4 месяца 1.4 млн
Зимой ко мне обратилась Светлана с просьбой сделать интернет-магазин для ее
кондитерского магазина CHOCO BROWNIE
Передо мной стояла такая задача: создать интернет-магазин на 2000 товаров с корзиной
и удобной CRM системой для обработки заказов
Для начала я проанализировала сайты конкурентов Светланы и посмотрела на то,
насколько они удобны в использовании. Какие-то идеи взяли себе, какие-то придумали на основе
конкурентов
Далее составили ТЗ ( техническое задание и приступили к прототипу и дизайн макету будущего сайта.
Дизайн был основан на фирменных цветах магазина Светланы : мятном и светло-сером. Логотип уже имелся
Все товары у Светланы хранились в программе 1С, поэтому первым делом мы сделали интеграцию сайта с этой
программой, чтобы все товары сразу перенеслись во внутренний каталог.
После началась верстка главной страницы сайта, которая состояла из 6 блоков.
После верстки главной страницы клиентка прислала изображения для товаров, т.к из программы 1С товары
перенеслись без фотографий
Далее я верстала отдельные страницы для всех разделов и подразделов в каталоге и одновременно добавляла
изображения для товаров
Когда сайт был полностью сверстан и адаптирован под все устройства, на него были добавлены все товары и привязаны ссылками к нужным разделам, я приступила к подключению всех нужных настроек для сайта , а именно : домена, SSL сертификата, корзины и CRM системы.
После подключения всех настроек, сайт тестировался с разных устройств и был передан Светлане на созданный аккаунт,
который она сразу оплатила на год
Светлана хотела самостоятельно анализировать статистику сайта, управлять CRM системой и редактировать товары,
поэтому мы выслали для нее подробную инструкцию со скриншотами по пользованию сайтом
Далее мы запустили сайт на тестовом режиме и в первый месяц он принес клиентке 121 заявку и +208 000 к прибыли