Интернет-магазин «Интеркомплект» (1С Битрикс)

Интеркомплект (основан в 2002 г.) - крупнейший в Москве официальный дилер австрийской компании Blum, надежный, компетентный поставщик комплектующих, механизмов и материалов для производства мебели. Наш ассортимент отвечает требованиям мебельных компаний, фабрик по сборке мебели, мебельных мастеров – на складе в любой момент есть все комплектующие, механизмы и инструменты. Мы профессионально проконсультируем Вас и поможем подобрать нужную фурнитуру для мебельных проектов любой сложности.