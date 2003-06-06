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Интернет магазин "Механический апельсин"
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Добавлена
5 лет назад
90 просмотров
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Использующиеся технологии:
HTML
CSS
Wordpress
jQuery
Заказчик получает возможность самостоятельно изменять:
Добавлять товары, а также категории и тэги к ним
Функционал сайта:
Интернет магазин
Оплата при доставке
CSS
HTML
jQuery
WordPress
Кирилл
kirillpushka624
Был
2 года назад
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#5 из 11
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