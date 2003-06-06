Интернет магазин "Механический апельсин"

Добавлена
5 лет назад
90 просмотров
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Использующиеся технологии:

  • HTML
  • CSS
  • Wordpress
  • jQuery
Заказчик получает возможность самостоятельно изменять:

  • Добавлять товары, а также категории и тэги к ним
Функционал сайта:
  • Интернет магазин
  • Оплата при доставке
CSSHTMLjQueryWordPress