Интернет-магазин по продаже электросамокатов AOVO
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О бренде:
Бренд AOVO на рынке с 2018 года, зарекомендовал себя как один из производителей наиболее качественных электросамокатов в своём ценовом сегменте. Вся продукция ориентирована на страны США и ЕС, производится и поставляется в соответствии с требованиями качества и стандартов этих стран.
Цель проекта:
Создание официального фирменного магазина электросамокатов бренда AOVO и запасных частей к ним. У посетителя должно складываться четкое ощущение надежности магазина, а также мнение о том, что данный магазин - оптимальное место для покупки самоката этого бренда.
В рамках проекта было сделано:
1. Провели конкурентный анализ
2. Сделали прототипы основных страниц, в том числе проработали карточки товаров под лендинг странички
3. Разработали дизайн-макеты страниц сайта под компьютерную + мобильную адаптивную версии
4. Сверстали дизайн с эффектами анимации и с адаптацией под различные девайсы, экраны и браузеры, включая планшетные и мобильные устройства
5. Интегрировали верстку с CMS Wordpress + WooComerce
6. Подключили и настроили платежные системы Сбербанка и СБП
7. Подключили и настроили службу доставки СДЭК для расчёта стоимости пересылки заказа в регионы
8. Установили на сайт онлайн-чат Jivosite
9. Протестировали работоспособность сайта, выявили и исправили мелкие неточности по верстке и функциональной части сайта
10. Выгрузили сайт на хостинг клиента
11. Настроили аналитику
12. Провели первичную СЕО-оптимизацию
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WhatsApp: https://wa.me/79237114346
Website: https://afreeca.ru