Интернет-магазин по продаже электросамокатов AOVO

О бренде:

Бренд AOVO на рынке с 2018 года, зарекомендовал себя как один из производителей наиболее качественных электросамокатов в своём ценовом сегменте. Вся продукция ориентирована на страны США и ЕС, производится и поставляется в соответствии с требованиями качества и стандартов этих стран.

Цель проекта:

Создание официального фирменного магазина электросамокатов бренда AOVO и запасных частей к ним. У посетителя должно складываться четкое ощущение надежности магазина, а также мнение о том, что данный магазин - оптимальное место для покупки самоката этого бренда.

В рамках проекта было сделано:

1. Провели конкурентный анализ

2. Сделали прототипы основных страниц, в том числе проработали карточки товаров под лендинг странички

3. Разработали дизайн-макеты страниц сайта под компьютерную + мобильную адаптивную версии

4. Сверстали дизайн с эффектами анимации и с адаптацией под различные девайсы, экраны и браузеры, включая планшетные и мобильные устройства

5. Интегрировали верстку с CMS Wordpress + WooComerce

6. Подключили и настроили платежные системы Сбербанка и СБП

7. Подключили и настроили службу доставки СДЭК для расчёта стоимости пересылки заказа в регионы

8. Установили на сайт онлайн-чат Jivosite

9. Протестировали работоспособность сайта, выявили и исправили мелкие неточности по верстке и функциональной части сайта

10. Выгрузили сайт на хостинг клиента

11. Настроили аналитику

12. Провели первичную СЕО-оптимизацию

Связаться со мной:

VK: https://vk.com/andrei.afreeca

Telegram: https://t.me/andrei_afreeca

WhatsApp: https://wa.me/79237114346

Website: https://afreeca.ru