Аренда караоке-залов N-Joy

Задачи и цели проекта:



Заказчик – владелец караоке-клуба.

Задача – разработать лендинг«под ключ», способный эффективно продвигать бизнес.



Цель – увеличить доходы.

Регулярно привлекать высокий трафик, выводить посетителей на покупку основной услуги заказчика – аренду ВИП залов онлайн.



Решение:



Мы разработали единый маркетинговый план и решали задачу поэтапно:



1. Сделали карту портретов ЦА.

2. Проанализировали основных и потенциальных конкурентов.

3. Проработали дизайнерскую концепцию брендирования бизнеса. Нарисовали логотип.

4. Создали прототип сайта в Figma.

5. Разработали веб дизайн в соответствии со стратегией брендирования. Подготовили макеты под компьютерную и мобильную версии сайта, с разметкой секторов и интерактивных элементов.

6. Сделали функциональную верстку, адаптировав под девайсы пользователей. Учли особенности браузеров, размеры экранов.

7. Верстку интегрировали с cms Wordpress, с простым, понятным интерфейсом.

8. Настроили отправку данных на почту и trello с бесперебойной системой обратной связи, и возможностью двухстороннего обмена.



Выгрузили лендинг на хостинг клиента. Провели тестирование сайта.



Результат:



Сайт имеет изысканный стиль, соответствующий дизайну клуба.

Он выгодно демонстрирует предложение бизнеса, мотивирует купить услугу.



Лендинг быстро начал приносить конверсии после запуска. Аудит показывает его стабильную эффективность

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