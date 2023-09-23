Аренда караоке-залов N-Joy
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Задачи и цели проекта:
Заказчик – владелец караоке-клуба.
Задача – разработать лендинг«под ключ», способный эффективно продвигать бизнес.
Цель – увеличить доходы.
Регулярно привлекать высокий трафик, выводить посетителей на покупку основной услуги заказчика – аренду ВИП залов онлайн.
Решение:
Мы разработали единый маркетинговый план и решали задачу поэтапно:
1. Сделали карту портретов ЦА.
2. Проанализировали основных и потенциальных конкурентов.
3. Проработали дизайнерскую концепцию брендирования бизнеса. Нарисовали логотип.
4. Создали прототип сайта в Figma.
5. Разработали веб дизайн в соответствии со стратегией брендирования. Подготовили макеты под компьютерную и мобильную версии сайта, с разметкой секторов и интерактивных элементов.
6. Сделали функциональную верстку, адаптировав под девайсы пользователей. Учли особенности браузеров, размеры экранов.
7. Верстку интегрировали с cms Wordpress, с простым, понятным интерфейсом.
8. Настроили отправку данных на почту и trello с бесперебойной системой обратной связи, и возможностью двухстороннего обмена.
Выгрузили лендинг на хостинг клиента. Провели тестирование сайта.
Результат:
Сайт имеет изысканный стиль, соответствующий дизайну клуба.
Он выгодно демонстрирует предложение бизнеса, мотивирует купить услугу.
Лендинг быстро начал приносить конверсии после запуска. Аудит показывает его стабильную эффективность
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Website: afreeca.ru