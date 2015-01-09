Интернет-магазин по разборке авто

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К особенностям проекта можно отнести разработку модуля для добавления автомобилей с марками, моделями и модификациями двигателя. Интеграция с внешней программой для односторонней синхронизации товаров.
Участие: настройка магазина, разработка модулей, синхронизация товаров, разработка элементов фронтенда (jQuery).
Движок: Opencart