Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-магазина на Prestashop 1.7 "под ключ"
- установка/доработка шаблона;
- установка/доработка модулей;
- установка настройка системы комментариев/траст;
- настройка оповещений о брошенных корзинах;
- настройка рассылки/уведомлений о новых заказах;
- установка/доработка плагинов;
- доработка логики сайта;
- Оптимизация под Google PageSpeed;
- СЕО оптимизация;