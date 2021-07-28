Интернет-магазина на Prestashop 1.7 "под ключ"

Добавлена
2 года назад
60 просмотров
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Интернет-магазина на Prestashop 1.7 "под ключ"

- установка/доработка шаблона;

- установка/доработка модулей;

- установка настройка системы комментариев/траст;

- настройка оповещений о брошенных корзинах;

- настройка рассылки/уведомлений о новых заказах;

- установка/доработка плагинов;

- доработка логики сайта;

- Оптимизация под Google PageSpeed;

- СЕО оптимизация;