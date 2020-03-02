Парсеры данных, автоматизация рутины

Добавлена
4 года назад
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1 Выполняю задачи по добычи данных с сайтов ваших поставщиков, которые не удосужились разработать человеческое API 

Оберну в приятную оболочку кроссплатформенного интерфейса, сможете парсить, даже на компьютере своей бабушки 

2 Сделаю веб-робота на Pupetter, который будет 25/8, серфить за вас в интернете... 