Парсеры данных, автоматизация рутины

1 Выполняю задачи по добычи данных с сайтов ваших поставщиков, которые не удосужились разработать человеческое API

Оберну в приятную оболочку кроссплатформенного интерфейса, сможете парсить, даже на компьютере своей бабушки

2 Сделаю веб-робота на Pupetter, который будет 25/8, серфить за вас в интернете...