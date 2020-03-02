Клоакинг на кейтаро [установка VPS + 1кампания]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) Установлю Keitaro TDS на ваш сервер + настрою грамотный клоакинг без редиректов. для рекламы. В дальнейшем сможете клонировать на другие ваши кампании.
стоимость: 100$
2) Автоматизация настройки кампании
что входит:
1. Установлю Keitaro TDS на ваш сервер
2. Настрою грамотный клоакинг без редиректов.
3. Скрипт по автоматической обработке white-page, pre-landing, landing
Уникализация селекторв
Настройка шаблона для 1 партнерки, для передачи лидов по API (каждая последующая партнерка +1000р)
Генератор архива для загрузки на хостинг, с настроенным API
Скрипт автоматического создания клоакинг кампании в кейтаро
Итого вы получаете рабочую программу, указываете преленды ленды и вайт и получаете настроенную кампанию в кейтаро и архив для загрузки на сервер.
ПРограмма создается под каждого индивидуально - это не коробочная версия )
Стоимость: 250$