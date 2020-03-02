Клоакинг на кейтаро [установка VPS + 1кампания]

1) Установлю Keitaro TDS на ваш сервер + настрою грамотный клоакинг без редиректов. для рекламы. В дальнейшем сможете клонировать на другие ваши кампании.

стоимость: 100$

2) Автоматизация настройки кампании

что входит:

1. Установлю Keitaro TDS на ваш сервер

2. Настрою грамотный клоакинг без редиректов.

3. Скрипт по автоматической обработке white-page, pre-landing, landing

Уникализация селекторв

Настройка шаблона для 1 партнерки, для передачи лидов по API (каждая последующая партнерка +1000р)

Генератор архива для загрузки на хостинг, с настроенным API

Скрипт автоматического создания клоакинг кампании в кейтаро

Итого вы получаете рабочую программу, указываете преленды ленды и вайт и получаете настроенную кампанию в кейтаро и архив для загрузки на сервер.

ПРограмма создается под каждого индивидуально - это не коробочная версия )

Стоимость: 250$