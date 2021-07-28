Разработка интернет-магазина медицинской техникиЗадачи:

Разработать новый дизайн сайта

Seo-аудит

Seo-продвижение

Увеличить конверсию

Главная страница до начала работ:До начала работы с сайтом, дизайн был устаревшим, юзабилити низкой, он не отвечалтрендам маркетинга.Основной трафик шел через контекстно медийную сеть Google и контекстную рекламу, сайт не был оптимизирован для поисковых систем. Страницы были закрыты для индексации.

Главная страница после:Сайт полностью обновлен, переработан с точки зрения юзабилити и восприятия пользователем.Совместно с клиентом продумали риски по SЕО- оптимизации. Стали продвигать сайт с новым дизайном.