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Разработка интернет-магазина медицинской техникиЗадачи:
- Разработать новый дизайн сайта
- Seo-аудит
- Seo-продвижение
- Увеличить конверсию
Главная страница после:Сайт полностью обновлен, переработан с точки зрения юзабилити и восприятия пользователем.Совместно с клиентом продумали риски по SЕО- оптимизации. Стали продвигать сайт с новым дизайном.