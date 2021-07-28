Разработка интернет-магазина

Добавлена
2 года назад
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Разработка интернет-магазина медицинской техникиЗадачи:

  • Разработать новый дизайн сайта
  • Seo-аудит
  • Seo-продвижение
  • Увеличить конверсию
Главная страница до начала работ:До начала работы с сайтом, дизайн был устаревшим, юзабилити низкой, он не отвечалтрендам маркетинга.Основной трафик шел через контекстно медийную сеть Google и контекстную рекламу, сайт не был оптимизирован для поисковых систем. Страницы были закрыты для индексации.

Главная страница после:Сайт полностью обновлен, переработан с точки зрения юзабилити и восприятия пользователем.Совместно с клиентом продумали риски по SЕО- оптимизации. Стали продвигать сайт с новым дизайном.