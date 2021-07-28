Разработка сайта-визитки

Разработка сайта для модного клуба-парикмахерской

Задачи:

Разработать сайт-визитку с возможностью онлайн заказа.

Сайт должен соответствовать характеру заведения, быть таким же удобным и комфортным как сам клуб.

Мы разработали проект корпоративного сайта для семейной парикмахерской. В нем есть разделы, представляющие всю нужную клиенту информацию: главная, о компании, услуги и цены, портфолио, мастера, новостной блог, контакты. Есть возможность записаться на услуги онлайн.

Результаты:

1.Разработали приятный глазу дизайн

Основные цвета сайта - белый и серый разной степени насыщенности. Парикмахерская - место, где оказывают косметические и косметологические услуги. Очень важно создать у пользователя ощущение чистоты и безопасности. Белый цвет традиционно ассоциируется с медициной и стерильностью. Серый и графитовый цвет создают ощущение уюта и структурности.

2.Особенности дизайна

Дизайн направлен на то, чтобы пользователь приходил к совершению целевого действия - записался на прием. Поэтому в профиле каждого мастера есть возможность записаться именно к нему, а кнопка "запись онлайн" находится в шапке каждой страницы.

3. Повысили продажи

Сайт - неотъемлемая часть работы любого бизнеса на сегодняшний день. Это важный источник дохода и хороший инструмент для рекламы.