Разработка сайта-визитки

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Разработка сайта для модного клуба-парикмахерской
Задачи:
- Разработать сайт-визитку с возможностью онлайн заказа.
- Сайт должен соответствовать характеру заведения, быть таким же удобным и комфортным как сам клуб.
Результаты:
1.Разработали приятный глазу дизайн
Основные цвета сайта - белый и серый разной степени насыщенности. Парикмахерская - место, где оказывают косметические и косметологические услуги. Очень важно создать у пользователя ощущение чистоты и безопасности. Белый цвет традиционно ассоциируется с медициной и стерильностью. Серый и графитовый цвет создают ощущение уюта и структурности.
2.Особенности дизайна
Дизайн направлен на то, чтобы пользователь приходил к совершению целевого действия - записался на прием. Поэтому в профиле каждого мастера есть возможность записаться именно к нему, а кнопка "запись онлайн" находится в шапке каждой страницы.
3. Повысили продажи
Сайт - неотъемлемая часть работы любого бизнеса на сегодняшний день. Это важный источник дохода и хороший инструмент для рекламы.