Сайт аптеки

Добавлена
7 лет назад
137 просмотров
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http://visson.farm/

Сайт аптеки. Написан на yii2 фреймворке. Сайт содержит: 

- категории; 

- каталог товаров; 

- корзина; 

- поиск по товарам; 

- избранные товары; 

- интеграцию данных из Новой почты; 

- адаптивная верстка; 

- множество слайдеров; 

- многофункциональная самописная админ-панель. 

Админ-панель для сайта предоставляет такие возможности: 

- создание, редактирование и удаление товаров, категорий, размеров; 

- управление заказами, статичные настройки и настройки сео.