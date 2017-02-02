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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт аптеки. Написан на yii2 фреймворке. Сайт содержит:
- категории;
- каталог товаров;
- корзина;
- поиск по товарам;
- избранные товары;
- интеграцию данных из Новой почты;
- адаптивная верстка;
- множество слайдеров;
- многофункциональная самописная админ-панель.
Админ-панель для сайта предоставляет такие возможности:
- создание, редактирование и удаление товаров, категорий, размеров;
- управление заказами, статичные настройки и настройки сео.