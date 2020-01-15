Сделаю интернет-магазин на CMS OpenCart, OcStore п
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4 года назад
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Разработаю интернет-магазин на движке Opencart (Опенкарт) / OcStore. В результате работы вы станете обладателем качественного магазина, адаптивного для всех устройств, готового для наполнения товарами, продвижения в поисковых системах и ведения онлайн-торговли. Также кворк включает:
- Установка CMS OpenCart (OcStore)
- Русификация движка
- Базовые системные настройки движка, карта сайта, robots.txt, htacess.
- Установка и настройка пакета дополнительных модулей, необходимых для комфортной работы с интернет-магазином.
- Установка модулей приёма платежей на сайте.
- Подключение SSL сертификата (безопасный протокол https). При условии наличия на вашем хостинге бесплатного SSL сертификата Let's Encrypt.
- Установка Яндекс Метрики (от вас необходим код счетчика или доступ к Яндекс-аккаунту)
- Установка виджетов соцсетей на сайт
- Установка онлайн-консультанта (от вас необходима регистрация на сайте консультанта)
- Первоначальное создание демо-товаров, категорий, подкатегорий, статей (Демонстрационный контент для оценки внешнего вида и функционала магазина)
- Инструкции по дальнейшей работе с вашим магазином и помощь по возникающим вопросам после выполнения заказа.