Сделаю интернет-магазин на CMS OpenCart, OcStore п

Разработаю интернет-магазин на движке Opencart (Опенкарт) / OcStore. В результате работы вы станете обладателем качественного магазина, адаптивного для всех устройств, готового для наполнения товарами, продвижения в поисковых системах и ведения онлайн-торговли. Также кворк включает:

Установка CMS OpenCart (OcStore)

CMS OpenCart (OcStore) Русификация движка

движка Базовые системные настройки движка, карта сайта, robots.txt, htacess.

движка, карта сайта, robots.txt, htacess. Установка и настройка пакета дополнительных модулей , необходимых для комфортной работы с интернет-магазином.

, необходимых для комфортной работы с интернет-магазином. Установка модулей приёма платежей на сайте.

на сайте. Подключение SSL сертификата (безопасный протокол https). При условии наличия на вашем хостинге бесплатного SSL сертификата Let's Encrypt.

(безопасный протокол https). При условии наличия на вашем хостинге бесплатного SSL сертификата Let's Encrypt. Установка Яндекс Метрики (от вас необходим код счетчика или доступ к Яндекс-аккаунту)

(от вас необходим код счетчика или доступ к Яндекс-аккаунту) Установка виджетов соцсетей на сайт

на сайт Установка онлайн-консультанта (от вас необходима регистрация на сайте консультанта)

(от вас необходима регистрация на сайте консультанта) Первоначальное создание демо-товаров, категорий, подкатегорий, статей ( Демонстрационный контент для оценки внешнего вида и функционала магазина)

для оценки внешнего вида и функционала магазина) Инструкции по дальнейшей работе с вашим магазином и помощь по возникающим вопросам после выполнения заказа.

над вашим интернет-магазином, мне необходим доступ к панели управления вашего хостинга и доменное имя.Если у вас нет хостинга - я посоветую.Если у вас возникнут сложности в регистрации хостинга или домена - помогу.- это, предназначенная непосредственно для создания интернет-магазинов.Отличается, позволяющей пользователю легко работать с товарами и контентом.Обладаети возможностями расширения с помощью модулей и дополнений.Имеет встроеннуюдля учёта заказов и клиентов.Является, что обеспечивает быструю индексацию в поисковых системах.