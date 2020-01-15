Сделаю интернет-магазин на CMS OpenCart, OcStore п

Добавлена
4 года назад
97 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработаю интернет-магазин на движке Opencart (Опенкарт) / OcStore. В результате работы вы станете обладателем качественного магазина, адаптивного для всех устройств, готового для наполнения товарами, продвижения в поисковых системах и ведения онлайн-торговли. Также кворк включает:

  • Установка CMS OpenCart (OcStore)
  • Русификация движка
  • Базовые системные настройки движка, карта сайта, robots.txt, htacess.
  • Установка и настройка пакета дополнительных модулей, необходимых для комфортной работы с интернет-магазином.
  • Установка модулей приёма платежей на сайте.
  • Подключение SSL сертификата (безопасный протокол https). При условии наличия на вашем хостинге бесплатного SSL сертификата Let's Encrypt.
  • Установка Яндекс Метрики (от вас необходим код счетчика или доступ к Яндекс-аккаунту)
  • Установка виджетов соцсетей на сайт
  • Установка онлайн-консультанта (от вас необходима регистрация на сайте консультанта)
  • Первоначальное создание демо-товаров, категорий, подкатегорий, статей (Демонстрационный контент для оценки внешнего вида и функционала магазина)
  • Инструкции по дальнейшей работе с вашим магазином и помощь по возникающим вопросам после выполнения заказа.
Нужно для заказа:Для начала работы над вашим интернет-магазином, мне необходим доступ к панели управления вашего хостинга и доменное имя.Если у вас нет хостинга - я посоветую.Если у вас возникнут сложности в регистрации хостинга или домена - помогу.OpenCart/OcStore - это бесплатная CMS система, предназначенная непосредственно для создания интернет-магазинов.Отличается простой панелью администратора, позволяющей пользователю легко работать с товарами и контентом.Обладает широким функционалом и возможностями расширения с помощью модулей и дополнений.Имеет встроенную систему аналитики продаж для учёта заказов и клиентов.Является SEO-дружелюбной CMS системой, что обеспечивает быструю индексацию в поисковых системах.