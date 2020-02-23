Создание САЙТОВ, ВЕБ-ДИЗАЙН

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Меня зовут Кристина.
Моя основная деятельность :
Комплексное создание сайтов на платформе Тильда
✨ВЕБ-ДИЗАЙН✨
Качественно и быстро занимаюсь разработкой различных проектов :
ЛЕНДИНГИ (от 8000р)
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ
💣SEO в подарок💣
Цены от 6000🔥
К каждому клиенту индивидуальный подход. Работы имеют исключительно положительные отзывы, которые вы можете посмотреть в моём ПОРТФОЛИО
Если нужны услуги в этой сфере - пишите✨ Всегда всем рады)