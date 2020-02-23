Создание САЙТОВ, ВЕБ-ДИЗАЙН

Здравствуйте! Меня зовут Кристина.

Моя основная деятельность :

Комплексное создание сайтов на платформе Тильда

✨ВЕБ-ДИЗАЙН✨

Качественно и быстро занимаюсь разработкой различных проектов :

 ЛЕНДИНГИ (от 8000р)

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

💣SEO в подарок💣

Цены от 6000🔥

К каждому клиенту индивидуальный подход. Работы имеют исключительно положительные отзывы, которые вы можете посмотреть в моём ПОРТФОЛИО

https://webkris.ru/

Если нужны услуги в этой сфере - пишите✨ Всегда всем рады)