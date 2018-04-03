Zoxoro Megastore

Интернет-супермаркет. Миллионы товаров с бесплатной доставкой по всей Австралии.

https://zoxoro.com.au/

Некоторые особенности и детали проекта:

Интересная верстка, система навигации по разделам каталога.

Система поиска продукта Gift Finder + система пошаговой фильтрации Narrow By.

Top Sellers, New Products, Featured Products и другие анонсы товаров.

Хранение истории последних посещенных товаров.

Система поиска похожих товаров на основе функционала теггирования продуктов.

Оригинальная подача информации о товаре (фото, видео, вкладки и пр.).

Отзывы покупателей о товаре.

Различные интерактивные навороты (Задать вопрос о продукте, Отправить другу и пр.)

Дополнительно к корзине продуктов, функционал Wishlist ("Отложить товар").

Автоматический расчет стоимости доставки отдельного товара и всего заказа.

Хранение корзины товаров в базе данных в отдельном компоненте (возможность добавить любые нужные поля).

Возможность оформления заказа как зарегистрированным пользователем, так и с гостевым доступом. Регистрация/авторизация на любом этапе.

Адресная книга (хранение последних адресов доставки) для зарегистрированных юзеров.

Несколько способов оплаты. Интеграция с платежной системой PayPal, процессинг кредитных карт и пр.

Личный кабинет пользователя с историей заказов.

Отдельная развернутая система администрирования магазина (товары, заказы и пр.).

Выгрузка данных из каталога в различных XML-форматах.

Генерация страниц для печати, PDF-файлов

Генерация различных отчетов для администрации в HTML и XLS.

Двусторонняя интеграция с Ebay, Amazon, Google (выгрузка каталога товаров, импорт данных по заказам)

Интенсивное использование облачных ресурсов как Amazon (EC2, S3, RDS, CloudSearch etc.), так и Google (VM, Cloud SQL, Cloud Storage, App Engine).

И так далее.

К сожалению, в настоящее время сайт не работает.