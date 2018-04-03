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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Zoxoro Megastore
Интернет-супермаркет. Миллионы товаров с бесплатной доставкой по всей Австралии.
Некоторые особенности и детали проекта:
- Интересная верстка, система навигации по разделам каталога.
- Система поиска продукта Gift Finder + система пошаговой фильтрации Narrow By.
- Top Sellers, New Products, Featured Products и другие анонсы товаров.
- Хранение истории последних посещенных товаров.
- Система поиска похожих товаров на основе функционала теггирования продуктов.
- Оригинальная подача информации о товаре (фото, видео, вкладки и пр.).
- Отзывы покупателей о товаре.
- Различные интерактивные навороты (Задать вопрос о продукте, Отправить другу и пр.)
- Дополнительно к корзине продуктов, функционал Wishlist ("Отложить товар").
- Автоматический расчет стоимости доставки отдельного товара и всего заказа.
- Хранение корзины товаров в базе данных в отдельном компоненте (возможность добавить любые нужные поля).
- Возможность оформления заказа как зарегистрированным пользователем, так и с гостевым доступом. Регистрация/авторизация на любом этапе.
- Адресная книга (хранение последних адресов доставки) для зарегистрированных юзеров.
- Несколько способов оплаты. Интеграция с платежной системой PayPal, процессинг кредитных карт и пр.
- Личный кабинет пользователя с историей заказов.
- Отдельная развернутая система администрирования магазина (товары, заказы и пр.).
- Выгрузка данных из каталога в различных XML-форматах.
- Генерация страниц для печати, PDF-файлов
- Генерация различных отчетов для администрации в HTML и XLS.
- Двусторонняя интеграция с Ebay, Amazon, Google (выгрузка каталога товаров, импорт данных по заказам)
- Интенсивное использование облачных ресурсов как Amazon (EC2, S3, RDS, CloudSearch etc.), так и Google (VM, Cloud SQL, Cloud Storage, App Engine).
К сожалению, в настоящее время сайт не работает.