Zoxoro Megastore. Интернет-супермаркет.

Добавлена
6 лет назад
103 просмотра
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Zoxoro Megastore

Интернет-супермаркет. Миллионы товаров с бесплатной доставкой по всей Австралии.

https://zoxoro.com.au/

Некоторые особенности и детали проекта:

  • Интересная верстка, система навигации по разделам каталога.
  • Система поиска продукта Gift Finder + система пошаговой фильтрации Narrow By.
  • Top Sellers, New Products, Featured Products и другие анонсы товаров.
  • Хранение истории последних посещенных товаров.
  • Система поиска похожих товаров на основе функционала теггирования продуктов.
  • Оригинальная подача информации о товаре (фото, видео, вкладки и пр.).
  • Отзывы покупателей о товаре.
  • Различные интерактивные навороты (Задать вопрос о продукте, Отправить другу и пр.)
  • Дополнительно к корзине продуктов, функционал Wishlist ("Отложить товар").
  • Автоматический расчет стоимости доставки отдельного товара и всего заказа.
  • Хранение корзины товаров в базе данных в отдельном компоненте (возможность добавить любые нужные поля).
  • Возможность оформления заказа как зарегистрированным пользователем, так и с гостевым доступом. Регистрация/авторизация на любом этапе.
  • Адресная книга (хранение последних адресов доставки) для зарегистрированных юзеров.
  • Несколько способов оплаты. Интеграция с платежной системой PayPal, процессинг кредитных карт и пр.
  • Личный кабинет пользователя с историей заказов.
  • Отдельная развернутая система администрирования магазина (товары, заказы и пр.).
  • Выгрузка данных из каталога в различных XML-форматах.
  • Генерация страниц для печати, PDF-файлов
  • Генерация различных отчетов для администрации в HTML и XLS.
  • Двусторонняя интеграция с Ebay, Amazon, Google (выгрузка каталога товаров, импорт данных по заказам)
  • Интенсивное использование облачных ресурсов как Amazon (EC2, S3, RDS, CloudSearch etc.), так и Google (VM, Cloud SQL, Cloud Storage, App Engine).
И так далее.

К сожалению, в настоящее время сайт не работает.