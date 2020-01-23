Эффективная контекстная реклама

Доброго дня!

У меня более 5 лет опыта в интернет-маркетинге. Я сертифицированный специалист по настройке контекстной рекламы в Яндекс Директе\Google Ads, на Facebook\Instagram, Вконтакте, делаю сайты на платформах Тилда и ТапЛинк.

Все креативы делаю сам! Большой опыт работы с программами Adobe Photoshop, Adobe After Effects и Adobe Premiere Pro. Все заголовки и тексты делаю сам!

Полностью погружаюсь в проект!