Эффективная контекстная реклама

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня!
У меня более 5 лет опыта в интернет-маркетинге. Я сертифицированный специалист по настройке контекстной рекламы в Яндекс Директе\Google Ads, на Facebook\Instagram, Вконтакте, делаю сайты на платформах Тилда и ТапЛинк.
Все креативы делаю сам! Большой опыт работы с программами Adobe Photoshop, Adobe After Effects и Adobe Premiere Pro. Все заголовки и тексты делаю сам!
Полностью погружаюсь в проект!