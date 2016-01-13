Эффективный Яндекс.Директ

Ведение контекстной рекламы для интернет-магазина промышленного и грузоподъемного оборудование. На данный момент в аккаунте Яндекс.Директ более 60 рекламных кампаний, семантическое ядро более 30 000 ключевых слов. Средняя конверсия в заявку/звонок 3,5% (без учета запросов в онлайн-консультанте). Сейчас бюджет в Яндекс.Директ 12 000 гривен в месяц. Главное мое отличие - не хвастаться одной успешной кампанией, а доказывать на деле, что каждая рекламная кампания будет приносить прибыль заказчику.