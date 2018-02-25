Грамотная контекстная реклама в Яндексе и Google

О том, как мы проводили глубокую настройку Яндекс Директа для компании со строительными материалами:

1. Поступил заказ от минской компании "Современные Строительные Материалы" - создать три хороших Рекламных Кампании для рубероида, стеклосетки и оцинкованных листов. Проанализировав историю соответствующих запросов, пришли к выводу, что рекламу нужно делать быстро, потому что к зиме намечается резкий спад заинтересованности в таких товарах. Строительные материалы - это все таки очень сезонная ниша. Мы делали рекламу на октябрь и кусок ноября.

2. Для начала собрали все важные стартовые ключевые запросы (так называемые "маски ключей"). Их мы решили использовать для дальнейшего парсинга - сбора всей остальной семантики.

Вместе с масками, мы собрали некоторый список изначальных стоп-слов, чтобы не собирать "мусорные ключи".

3. Пропарсив основные ключи, тщательно очистили их от запросов, по которым мы не хотели показываться. Это одна из самых тяжелых частей работы, требующая предельной внимательности - лишнее слово в запросах может привести к сливу бюджета, который у заказчика был весьма ограниченным.

4. Готовые чистые ключи мы перенесли в таблицу, где присвоили каждому запросу отдельный релевантный заголовок (мы всегда стараемся включать в заголовки и тексты объявлений как можно больше слов, которые используют клиенты, чтобы объявления выделялись жирным и были заметней и кликабельней).

Вместе с этим мы проставили тексты объявлений, причем длина заголовков и текстов была подобрана таким образом, чтобы заголовок включал в себя первую часть текста, - это обращает внимание потенциального клиента на объявление.

Проставили utm-метки для отслеживания трафика, прописали отдельные быстрые ссылки в виде дополнительного конкретного предложения, поставили первичные цены клика.

5. Загрузили все в Директ Коммандер, поставили настройки гео-таргетинга и временного таргетинга, составили визитку компании и настроили все остальные детали Рекламной Кампании.

Еще раз проверили корректность объявлений.

Стратегии цен выставляли отдельные для разных групп ключей из разных ценовых диапазонов. Так как товар нужно было продать быстро, а конкурентов при этом довольно много, решили пойти по самому эффективному в такой ситуации пути - поставили разные единые ставки для ключей, увеличивая их максимальную ставку на небольшую сумму.

Это подстраховало нас и от слива бюджета: по самым дорогим ключам мы просто поставили максимально допустимые для нас цены и приказали Яндексу показывать нас за такие суммы там, где это возможно.

6. Пройдя модерацию Яндекса, проверили корректность отображения объявлений. Внесли необходимые правки и стали следить за показателями метрики.

7. Настроили РСЯ, чтобы показываться потенциальным клиентам на всех сайтах, которые они посещают (включая даже ВКонтакте).

8. Реклама вела на страницу внутри торговой площадки Пульс Цен, что, как показала Метрика, сильно уменьшало конверсию. Мы предложили создать три лендинга для трех товаров, которые существенно повысили прирост новых клиентов (у лендингов показатели конверсии значительно выше простых сайтов, тем более страничек в социальных сетях и на платформах). Заказчик предложение одобрил и за день мы сконструировали три новых одностраничника в Adobe Muse, тут же выложили их и перенастроили кампании, чтобы они вели на эти страницы.

9. Настроили ретаргетинг - это объявления, которые преследуют на разных сайтов наших потенциальных клиентов, которые зашли на страницу товара, но не заказали его.

10. Продолжили следить за показаниями Метрики, вносить ежедневные корректировки в Рекламные Кампании, чтобы повысить их релевантность и кликабельность, отслеживали и управляли ставками, чтобы постоянно висеть на самых выгодных позициях.

Таким образом мы привели заказчику новых хороших клиентов, в том числе и оптовых, помогли распродать товар в преддверии "мертвого" сезона, получили хороший опыт и при этом сами неплохо заработали :)

Приятно иметь дело с такими заказчиками и такими интересными нишами ;)