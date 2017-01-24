Кейс — контекстная реклама Яндекс и Google для B2B
Добавлена158 просмотров
7 лет назад
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Тематика: Продажа натурального шоколада на меду от производителя оптом
Регион: Россия
Продолжительность работ: 1 месяц
Рекламные системы: Яндекс Директ + Google Adwords
Рекламный бюджет: ≈ 30 000 руб./мес
Результат: За неполные полтора месяца получено 353 онлайн заявки. Тут ещё не учитываются звонки с колбек виджетов, так как клиент тестировал и часто менял их, а каждый раз цели я не перенастраивал на них. Цена лида на данный момент чуть менее — 100 рублей.
На сегодняшний момент в среднем приходит около 12 заявок в день. Ночью рекламные кампании не крутятся.
Подробности кейса можно прочитать тут.