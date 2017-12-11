КЕЙС ПО НАСТРОЙКЕ ЯНДЕКС. ДИРЕКТ (РСЯ)

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Ниша: Помощь в получении кредита
Цель рекламной кампании: получение заявок на сайт через анкету, получение данных клиента с целью дальнейшего оформления кредита
Регион продвижения: г.Самара
Сайт: http://помощь-в-получении-кредита-за-1-час.рф
Месяцем ранее другим специалистом была проведена рекламная кампания в РСЯ, были следующие показатели:
11.12.2017 - 25.12.2017
Показы объявлений: 72309
Кликов: 474
Переходы на сайт: 474
CTR: 0.57
Средняя цена клика в РСЯ: 18,81 руб.
Конверсии: 35
Цена цели: 222,51 руб.
Бюджет на рекламу: 7788 рублей
Предварительная работа
Клиенту был произведен аудит сайта и рекламной кампании, прошедшей месяцем ранее. В результате были даны рекомендации по внесению изменений на сайт, а именно: добавить отзывы довольных клиентов, добавить больше информации о самой организации, преимущества работы с ней, для увеличения конверсии. Но к сожалению, клиент решил сайт оставить без изменений.
Отчет по тестовой рекламной кампании
Для данной рекламной кампании была проделана следующая работа:
- Созданы 3 группы объявлений. В каждой группе было создано по 9-10 видов объявлений, в том числе текстово-графические и графические.
- Собраны 40 уникальных ключевые фразы к каждой группе объявлений.
- Созданы 10 вариантов тизеров. Каждый разработан в двух разных форматах для корректного отображения на площадках-партнерах Яндекса.
- Составлены заголовки и текст объявлений, соответствующие каждой отдельной группе объявлений, ключевым фразам, а также УТП сайта.
- Добавлены визитка, уточнения.
Результаты рекламной кампании, проведенной мной.
16.01.2018 - 31.01.2018Показы объявлений: 134371Кликов: 536
Переходы на сайт: 536
CTR: 0.40
Средняя цена клика в РСЯ: 11,34 руб.
Конверсия: 8,92%
Конверсии: 38
Цена цели: 159,92 рублей
Бюджет на рекламу: 6077 рублей
Итоги:
В результате проведенной рекламной кампании цена за клик была снижена с 18,8 руб до 11,3 руб, что позволило получить более дешевые лиды. Стоимость одной конверсии составила в среднем 159 руб. Клиент остался доволен работой.
Исполнитель Лилия Шаимова https://vk.com/id3411580
Эл.почта [email protected]
Skype shaimova83