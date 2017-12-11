КЕЙС ПО НАСТРОЙКЕ ЯНДЕКС. ДИРЕКТ (РСЯ)

Ниша: Помощь в получении кредита

Цель рекламной кампании: получение заявок на сайт через анкету, получение данных клиента с целью дальнейшего оформления кредита

Регион продвижения: г.Самара

Сайт: http://помощь-в-получении-кредита-за-1-час.рф

Месяцем ранее другим специалистом была проведена рекламная кампания в РСЯ, были следующие показатели:

11.12.2017 - 25.12.2017

Показы объявлений: 72309

Кликов: 474

Переходы на сайт: 474

CTR: 0.57

Средняя цена клика в РСЯ: 18,81 руб.

Конверсии: 35

Цена цели: 222,51 руб.

Бюджет на рекламу: 7788 рублей

Предварительная работа

Клиенту был произведен аудит сайта и рекламной кампании, прошедшей месяцем ранее. В результате были даны рекомендации по внесению изменений на сайт, а именно: добавить отзывы довольных клиентов, добавить больше информации о самой организации, преимущества работы с ней, для увеличения конверсии. Но к сожалению, клиент решил сайт оставить без изменений.

Отчет по тестовой рекламной кампании

Для данной рекламной кампании была проделана следующая работа:

- Созданы 3 группы объявлений. В каждой группе было создано по 9-10 видов объявлений, в том числе текстово-графические и графические.

- Собраны 40 уникальных ключевые фразы к каждой группе объявлений.

- Созданы 10 вариантов тизеров. Каждый разработан в двух разных форматах для корректного отображения на площадках-партнерах Яндекса.

- Составлены заголовки и текст объявлений, соответствующие каждой отдельной группе объявлений, ключевым фразам, а также УТП сайта.

- Добавлены визитка, уточнения.

Результаты рекламной кампании, проведенной мной.

16.01.2018 - 31.01.2018Показы объявлений: 134371Кликов: 536

Переходы на сайт: 536

CTR: 0.40

Средняя цена клика в РСЯ: 11,34 руб.

Конверсия: 8,92%

Конверсии: 38

Цена цели: 159,92 рублей

Бюджет на рекламу: 6077 рублей

Итоги:

В результате проведенной рекламной кампании цена за клик была снижена с 18,8 руб до 11,3 руб, что позволило получить более дешевые лиды. Стоимость одной конверсии составила в среднем 159 руб. Клиент остался доволен работой.

Исполнитель Лилия Шаимова https://vk.com/id3411580

Эл.почта [email protected]

Skype shaimova83