Контекстно - медийная реклама в Яндекс и Google
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Добрый вечер!Я являюсь основателем компании "Digital Tractor"
Мы занимаемся комплексным продвижением бизнеса в интернете.
Начали работу с сентября 2019 года
За плечами большой опыт работы в digital, будучи одним из основателей
Одного из популярных сервисов скидок на Урале.
Сейчас у меня небольшая команда и мы много времени уделяем клиентам с
которыми работаем, я лично со всеми общаюсь и каждый день мы улучшаем
результаты работы.
со своей стороны могу предложить работы по вашему направлению:
Контекстная реклама в поисковых системах Google и Яндекс.
Реклама направлена на поисковые запросы потенциальных пациентов. (ищут
ваш продукт, конкретные услуги, компании конкурентов и п.р.).
Стоимость работы по одному источнику/направлению 6000 руб., (в месяц) за
работу с несколькими делаю скидки + соответственно рекламный бюджет,
который вы сможете выделять.
Готов ответить на ваши вопросы, буду рад сотрудничеству.