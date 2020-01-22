Контекстно - медийная реклама в Яндекс и Google

Добрый вечер!Я являюсь основателем компании "Digital Tractor"

Мы занимаемся комплексным продвижением бизнеса в интернете.

Начали работу с сентября 2019 года

За плечами большой опыт работы в digital, будучи одним из основателей

Одного из популярных сервисов скидок на Урале.

Сейчас у меня небольшая команда и мы много времени уделяем клиентам с

которыми работаем, я лично со всеми общаюсь и каждый день мы улучшаем

результаты работы.

со своей стороны могу предложить работы по вашему направлению:

Контекстная реклама в поисковых системах Google и Яндекс.

Реклама направлена на поисковые запросы потенциальных пациентов. (ищут

ваш продукт, конкретные услуги, компании конкурентов и п.р.).

Стоимость работы по одному источнику/направлению 6000 руб., (в месяц) за

работу с несколькими делаю скидки + соответственно рекламный бюджет,

который вы сможете выделять.

Готов ответить на ваши вопросы, буду рад сотрудничеству.