Аналитика и продвижение на Facebook

Добавлена
4 года назад
81 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Определение источников и подходящих инструментов для продвижения, запуск первых

рекламных кампании в социальных, тестирование и разработка креативов

Нужно для заказа:

Для выполнения заказа опишите свое задание, пришлите нужные файлы и доступы, свяжитесь после начала работы

Услуга включает:

 Подбор ЦА

 Геотаргетинг

 Выбор возраста

 Выбор пола

 Выбор интересов

 Оптимизация рекламной кампании

 Анализ посадочной страницы

 Консультация

 Количество объявлений: 1

 Кол-во объявлений: 10+

Срок выполнения: 7 дней

Тип: Реклама, таргетинг, ЦА

Вид: Таргетированная реклама