Аналитика и продвижение на Facebook

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Определение источников и подходящих инструментов для продвижения, запуск первых
рекламных кампании в социальных, тестирование и разработка креативов
Нужно для заказа:
Для выполнения заказа опишите свое задание, пришлите нужные файлы и доступы, свяжитесь после начала работы
Услуга включает:
Подбор ЦА
Геотаргетинг
Выбор возраста
Выбор пола
Выбор интересов
Оптимизация рекламной кампании
Анализ посадочной страницы
Консультация
Количество объявлений: 1
Кол-во объявлений: 10+
Срок выполнения: 7 дней
Тип: Реклама, таргетинг, ЦА
Вид: Таргетированная реклама