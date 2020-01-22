Аналитика и продвижение Вконтакте

Добавлена
4 года назад
67 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Аналитика аудитории, поиск целевой аудитории и Запуск рекламных кампании в социальной сети Вконтакте.

Создание и тестирование креативов

Нужно для заказа:

Для выполнения заказа опишите свое задание, пришлите нужные файлы и доступы

и свяжитесь с нами после одобрения заказа для уточнения.

Услуга включает:

 Подбор ЦА

 Геотаргетинг

 Выбор возраста

 Выбор пола

 Выбор интересов

 Оптимизация рекламной кампании

 Анализ посадочной страницы

 Консультация

 Количество объявлений: 1

 Кол-во объявлений: 10+

Срок выполнения: 7 дней

Тип: Реклама,таргетинг,

Вид: Таргетированная реклама