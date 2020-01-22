Аналитика и продвижение Вконтакте

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Аналитика аудитории, поиск целевой аудитории и Запуск рекламных кампании в социальной сети Вконтакте.
Создание и тестирование креативов
Нужно для заказа:
Для выполнения заказа опишите свое задание, пришлите нужные файлы и доступы
и свяжитесь с нами после одобрения заказа для уточнения.
Услуга включает:
Подбор ЦА
Геотаргетинг
Выбор возраста
Выбор пола
Выбор интересов
Оптимизация рекламной кампании
Анализ посадочной страницы
Консультация
Количество объявлений: 1
Кол-во объявлений: 10+
Срок выполнения: 7 дней
Тип: Реклама,таргетинг,
Вид: Таргетированная реклама