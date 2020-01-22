Аналитика и продвижение Вконтакте

Аналитика аудитории, поиск целевой аудитории и Запуск рекламных кампании в социальной сети Вконтакте.

Создание и тестирование креативов

Нужно для заказа:

Для выполнения заказа опишите свое задание, пришлите нужные файлы и доступы

и свяжитесь с нами после одобрения заказа для уточнения.

Услуга включает:

Подбор ЦА

Геотаргетинг

Выбор возраста

Выбор пола

Выбор интересов

Оптимизация рекламной кампании

Анализ посадочной страницы

Консультация

Количество объявлений: 1

Кол-во объявлений: 10+

Срок выполнения: 7 дней

Тип: Реклама,таргетинг,

Вид: Таргетированная реклама