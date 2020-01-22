Максим DigitaltractorDigitaltractor
Чем могу быть полезен?
SEO - поисковая оптимизация:
Оптимизация сайта под поисковую выдачу, закупка ссылочный массы с целью
лучшей выдачи по необходимым запросам, с элементами контент-маркетинга
(статьи вашей компании на сторонних ресурсах).
Аналитика и продвижение:
Определение источников и наиболее подходящих инструментов для вашего
продвижения, запуск первых рекламных кампании в социальных, медийных
сетях, поисковых системах.
Таргетированная реклама:
Реклама на различные группы вашей целевой аудитории в одной или нескольких социальных сетях:
- VK;
- Facebook/Instagram;
- OK/Мой мир;
SMM - создание и ведение каналов в соц.сетях:
Создание и оформление сообществ и страниц в социальных сетях.
Разработка контент-стратегии.
Публикация контента.
Коммуникация с пользователями в сообществе.
Контекстно - медийная реклама:
Продвижение вашей компании в партнерских сайтах поисковых сетях Google и
Яндекс (городские, новостные, развлекательные, сайты объявлений и п.р.)
Реклама в поисковых системах:
Реклама направленная на поисковые запросы в Google и Яндекс, которые
соответствуют тематики вашего бизнеса, продаваемому продукту, интересам и
потребностям потенциального клиента.
- Контекстно - медийная реклама в Яндекс и Google85 просмотров
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- Аналитика и продвижение Вконтакте67 просмотров
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