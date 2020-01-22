Продвижение для вашего бизнеса

Чем могу быть полезен?

SEO - поисковая оптимизация:

Оптимизация сайта под поисковую выдачу, закупка ссылочный массы с целью

лучшей выдачи по необходимым запросам, с элементами контент-маркетинга

(статьи вашей компании на сторонних ресурсах).

Аналитика и продвижение:

Определение источников и наиболее подходящих инструментов для вашего

продвижения, запуск первых рекламных кампании в социальных, медийных

сетях, поисковых системах.

Таргетированная реклама:

Реклама на различные группы вашей целевой аудитории в одной или нескольких социальных сетях:

- VK;

- Facebook/Instagram;

- OK/Мой мир;

SMM - создание и ведение каналов в соц.сетях:

Создание и оформление сообществ и страниц в социальных сетях.

Разработка контент-стратегии.

Публикация контента.

Коммуникация с пользователями в сообществе.

Контекстно - медийная реклама:

Продвижение вашей компании в партнерских сайтах поисковых сетях Google и

Яндекс (городские, новостные, развлекательные, сайты объявлений и п.р.)

Реклама в поисковых системах:

Реклама направленная на поисковые запросы в Google и Яндекс, которые

соответствуют тематики вашего бизнеса, продаваемому продукту, интересам и

потребностям потенциального клиента.