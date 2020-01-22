Аналитика и продвижение в Instagram

Определение источников и наиболее подходящих инструментов для вашего продвижения,

запуск первых рекламных кампании в социальных.

Нужно для заказа:

Для выполнения заказа опишите свое задание более подробно, пришлите нужные файлы и доступы и свяжитесь после начала работы

Услуга включает:

Подбор ЦА

Геотаргетинг

Выбор возраста

Выбор пола

Выбор интересов

Оптимизация рекламной кампании

Анализ посадочной страницы

Консультация

Количество объявлений: Обсуждается