Аналитика и продвижение в Instagram

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Определение источников и наиболее подходящих инструментов для вашего продвижения,
запуск первых рекламных кампании в социальных.
Нужно для заказа:
Для выполнения заказа опишите свое задание более подробно, пришлите нужные файлы и доступы и свяжитесь после начала работы
Услуга включает:
Подбор ЦА
Геотаргетинг
Выбор возраста
Выбор пола
Выбор интересов
Оптимизация рекламной кампании
Анализ посадочной страницы
Консультация
Количество объявлений: Обсуждается