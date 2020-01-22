Аналитика и продвижение в Instagram

Добавлена
4 года назад
77 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Определение источников и наиболее подходящих инструментов для вашего продвижения,

запуск первых рекламных кампании в социальных.

Нужно для заказа:

Для выполнения заказа опишите свое задание более подробно, пришлите нужные файлы и доступы и свяжитесь после начала работы

Услуга включает:

 Подбор ЦА

 Геотаргетинг

 Выбор возраста

 Выбор пола

 Выбор интересов

 Оптимизация рекламной кампании

 Анализ посадочной страницы

 Консультация

 Количество объявлений: Обсуждается