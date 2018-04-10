Магазин плюшевых мишек Украина

Ниша: магазин мягких игрушек в подарок

Регион: Украина

Задача: настроить поисковую рекламную кампанию в Google Adwords для магазина плюшевых мишек в Украине к весенним праздникам 14 февраля, 8 марта

Посадочная страница: одностраничный сайт: http://fuzzy.com.ua/

Основная задача сайта: получить контактные данные потенциальных покупателей (имя,телефон).

Цели в рекламных кампаниях: заявки с сайта;

Результаты:

Период: 06.03 - 01.04

Количество кликов (по 2 кампаниям): 2 463

Расход на клики: 5 442,16 грн.

Средняя цена клика: 2,21 грн.

CTR: 16,7% (целевые запросы), 10,6% (околотематика)

Конверсия: 1,02% (целевые), 0,63% (околотематика)

Общее кол-во заявок (не считая звонков): 19

Стоимость 1 заявки до оптимизации: 286,43 грн;

Стоимость 1 заявки после оптимизации: 192,72 грн.

Подробная информация о проделанных работах со скриншотами в документе:

https://docs.google.com/document/d/1A0VCpGnLtLW1GnDivC07rTNXvLA0N4tKPm3lRTyBXww/edit?usp=sharing