Настройка рекламной кампании в РСЯ

Я начинающий специалист по контекстной рекламе в Рекламной Сети Яндекса.

Работаю на свой кейс, поэтому создаю и настраиваю РК бесплатно за Ваш отзыв.

Готов качественно, ответственно и максимально сжатые сроки подготовить для Вас рекламную компанию в РСЯ.

Если мое предложения Вас заинтересовало или возникли вопросы, предлагаю обсудить детальнее.