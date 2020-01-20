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Пост для публикации в Instagram. Требования: написать привлекающий пост "ТОП 10 сервисов для таргетологов".
Пост для Instagram:
Топ сервисов для таргетологов .
Эти сервисы упростят работу таргетолога и помогут проанализировать и оптимизировать рекламные кампании.
Анализ целевой аудитории и ее сбор.
Эти парсеры позволяют собрать аудиторию из соц. сетей, например аудиторию конкурентов, смежных ниш, а также проанализировать вашу аудитории: где люди живут, что читают, пол, возраст и так далее:
‼️Церебро
PepperNinja
‼️TargetHunter
‼️Segmento .
Анализируем аудиторию и конкурентов:
‼️Publer. Следим за рекламой конкурентов в нескольких социальных сетях.
‼️Напрямую в Facebook
‼️Веб-аналитика Яндекс.Метрика и Google Analytics
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Генерируем utm-метки для сайта или лендинга:
‼️Компоновщик от Google
‼️Utmurl ⠀ .
Креативы для рекламы
‼️Fotor
‼️Canva
‼️Supa
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Бесплатные картинки
‼️Pexels
‼️Unsplash .
Аналитика для соц. Сетей:
‼️Popsters
позволяет посмотреть интересы аудитории, выявить наиболее популярные посты в Instagram, Facebook, ВКонтекте, Одноклассники, Google+, Twitter, YouTube, Pinterest, Сoub.
‼️Livedune
Позволяет увидеть статистику по аккаунтам своим и чужим. .
Автоматизируем работу: массовая генерация креативов и назначение настроек таргетинга, сохранение пользовательских шаблонов, расширенная статистика, поддержка ретаргетинга.
‼️Sociate.Targeting .
‼️Oneretarget .
‼️Active Traffic .
☀️Это базовые инструменты, которые позволяют сделать жизнь таргетолога легче) .
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