Пост для публикации в Instagram. Требования: написать привлекающий пост "ТОП 10 сервисов для таргетологов".

Пост для Instagram:

Топ сервисов для таргетологов .

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Эти сервисы упростят работу таргетолога и помогут проанализировать и оптимизировать рекламные кампании.

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Анализ целевой аудитории и ее сбор.

Эти парсеры позволяют собрать аудиторию из соц. сетей, например аудиторию конкурентов, смежных ниш, а также проанализировать вашу аудитории: где люди живут, что читают, пол, возраст и так далее:

‼️Церебро

PepperNinja

‼️TargetHunter

‼️Segmento .

Анализируем аудиторию и конкурентов:

‼️Publer. Следим за рекламой конкурентов в нескольких социальных сетях.

‼️Напрямую в Facebook

‼️Веб-аналитика Яндекс.Метрика и Google Analytics

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Генерируем utm-метки для сайта или лендинга:

‼️Компоновщик от Google

‼️Utmurl ⠀ .

 Креативы для рекламы

‼️Fotor

‼️Canva

‼️Supa

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Бесплатные картинки

‼️Pexels

‼️Unsplash .

Аналитика для соц. Сетей:

‼️Popsters

позволяет посмотреть интересы аудитории, выявить наиболее популярные посты в Instagram, Facebook, ВКонтекте, Одноклассники, Google+, Twitter, YouTube, Pinterest, Сoub.

‼️Livedune

Позволяет увидеть статистику по аккаунтам своим и чужим. .

Автоматизируем работу: массовая генерация креативов и назначение настроек таргетинга, сохранение пользовательских шаблонов, расширенная статистика, поддержка ретаргетинга.

‼️Sociate.Targeting .

‼️Oneretarget .

‼️Active Traffic .

☀️Это базовые инструменты, которые позволяют сделать жизнь таргетолога легче) .

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