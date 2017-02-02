Продажа бронзовых полотенцесушителей по России

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Результат:
1 заявка = 16 рублей
1 заплативший клиент = 114 рублей
Средний чек = 18 700 рублей
Чистая прибыль с одной продажи в среднем = 4250 рублей
Метод:
1. Огромное семантическое ядро
2. Таргет по интересам
3. Тщательная минусация
4. Анализ ниши
5. 36 часов, затраченные на настройку рекламной кампании