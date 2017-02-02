Продажа бронзовых полотенцесушителей по России

Результат:

1 заявка = 16 рублей

1 заплативший клиент = 114 рублей

Средний чек = 18 700 рублей

Чистая прибыль с одной продажи в среднем = 4250 рублей

Метод:

1. Огромное семантическое ядро

2. Таргет по интересам

3. Тщательная минусация

4. Анализ ниши

5. 36 часов, затраченные на настройку рекламной кампании